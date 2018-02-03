Инициативы главы «Партии Дела» К.Бабкина были поддержаны Владимиром Путиным

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В стенах ростовского завода «Ростсельмаш» первого февраля состоялось заседание президиума Государственного Совета. В его рамках широкое обсуждение получил вопрос промышленного развития регионов нашей страны. Глава государства Владимир Путин ознакомился с отчетами представителей экономического блока правительства РФ касательно принятых ими мер поддержки отечественного производства. Об этом пишет ИА REGNUM.

Во время заседания слово взял председатель совета директоров «Ростсельмаша», глава «Партии Дела» Константин Бабкин. Он акцентировал внимание президента на том, что сейчас «либеральный» подход в выделению субсидий приводит к тому, что отечественный производитель теряет до 15% рынка. Было бы целесообразным отдавать приоритет российскому производителю при распределении мер государственной поддержки. Именно таким образом работает правительственное постановление за номером 1432, которое способствовало тому, что рынок российской сельхозтехники вырос в два раза за трехлетний срок.

Отмечается, что инициатива промышленника нашла поддержку у главы государства. Владимир Путин дал поручение руководителю Минпромторга РФ Денису Мантурову проработать этот вопрос, пояснив, что введение преференций для своих производителей — «абсолютно законная вещь», не противоречащая ВТО.