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Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе, который ранее принадлежал действующему президенту Украины Петру Порошенко, перешел в собственность Российской Федерации после того, как с ней воссоединился Крым.

Москва, по словам профессора РУДН Юрий Почты, вывела предприятие на новый уровень, чем наглядно продемонстрировала, что строительство мощной экономики Крымского полуострова является одной из приоритетных задач России на сегодняшний день.

"Когда Крым воссоединился с Россией, то после первоначальной эйфории выяснилось, что инфраструктуру полуострова необходимо восстанавливать в самой серьезной степени, потому что за проведенные в составе Украины годы Крым превратился в заброшенную и никому не нужную провинцию. Самым простым вариантом для России была бы трансформация Крыма в развитый туристический центр, но в Москве решили развивать полуостров в качестве полноценного с экономической точки зрения субъекта, то есть вкладывать деньги не только в туризм, но и в промышленность", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

В этом свете, переход в федеральную собственность завода, которым ранее владел Порошенко, является важным элементом процесса становления новой крымской экономики. Которая, как видно по нынешнему состоянию предприятия, находится на верном пути.