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Эксперты: Россия будет жестко реагировать на агрессивную стратегию США

Четверг, 01 Февраля 2018 12:42
Эксперты: Россия будет жестко реагировать на агрессивную стратегию США Фото из открытых источников

Очередное провальное испытание новой американской противоракеты SM-3 Block IIA свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки не собираются отказываться от своей стратегии строительства глобальной системы ПРО. В руководстве Российской Федерации прекрасно осознают угрозы, исходящие от США, поэтому готовят адекватные ответные меры.

 

Второй тест ракеты SM-3 Block IIA был осуществлен на Гавайях — ракета для ПРО Aegis Ashore Missile Defense Test Complex, выпущенная по учебной цели, промахнулась, что с одной стороны говорит о проблемах, с которыми столкнулись американцы, а с другой — об их намерении продолжать разработку глобальной ПРО.

 

"Вашингтон будет наращивать потенциал продвигаемой им глобальной системы ПРО. Это, как несложно догадаться, ставит под серьезный удар стратегический баланс сил. В России не будут мириться с этим, а будут жестко отвечать на появляющиеся угрозы", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Сергея Ермакова, начальника сектора военно-политических исследований РИСИ.

 

Ермаков, в частности, отметил, что уникальный подводный дрон "Статус-6", разрабатываемый в Российской Федерации в качестве нового средства доставки ядерных боеприпасов к берегам Америки, как раз и является ответом России на действия американцев.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости

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