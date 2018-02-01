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Политолог скептически высказался по поводу управленческих способностей Грудинина

Среда, 31 Января 2018 14:34
Политолог скептически высказался по поводу управленческих способностей Грудинина Фото из открытых источников

Опыт управления крупным сельскохозяйственным предприятием, которым бравирует кандидат в президенты Российской Федерации Павел Грудинин, нельзя сравнивать даже с опытом управления каким-нибудь небольшим субъектом РФ — говорит политолог Владимир Киреев, поделившийся скептическими мыслями относительно управленческих способностей Грудинина с представителями Федерального агентства новостей.

 

Грудинин, в частности, вспомнил о своем "богатом" управленческом опыте во время мероприятия для прессы, которое прошло накануне в Уфе.

 

"Посмотрите на мой "Совхоз имени Ленина", где был построен прочный социальный оптимизм. Это яркий пример того, что даже в сложной экономической ситуации можно сделать так, чтобы люди жили в достатке и были уверены в завтрашнем дне", — сказал Грудинин.

 

Комментируя это, политолог Киреев отметил, что опыт управления сельхозпредприятием — это, конечно, хорошо, но управление государством является несоизмеримо более сложной задачей.

 

"Я сомневаюсь даже в том, что Грудинин смог бы эффективно управлять регионом, что уж и говорить о целой стране. Понятно, что такая задача ему не по силам", — говорит эксперт.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Выборы

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