Политолог скептически высказался по поводу управленческих способностей Грудинина

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Опыт управления крупным сельскохозяйственным предприятием, которым бравирует кандидат в президенты Российской Федерации Павел Грудинин, нельзя сравнивать даже с опытом управления каким-нибудь небольшим субъектом РФ — говорит политолог Владимир Киреев, поделившийся скептическими мыслями относительно управленческих способностей Грудинина с представителями Федерального агентства новостей.

Грудинин, в частности, вспомнил о своем "богатом" управленческом опыте во время мероприятия для прессы, которое прошло накануне в Уфе.

"Посмотрите на мой "Совхоз имени Ленина", где был построен прочный социальный оптимизм. Это яркий пример того, что даже в сложной экономической ситуации можно сделать так, чтобы люди жили в достатке и были уверены в завтрашнем дне", — сказал Грудинин.

Комментируя это, политолог Киреев отметил, что опыт управления сельхозпредприятием — это, конечно, хорошо, но управление государством является несоизмеримо более сложной задачей.

"Я сомневаюсь даже в том, что Грудинин смог бы эффективно управлять регионом, что уж и говорить о целой стране. Понятно, что такая задача ему не по силам", — говорит эксперт.