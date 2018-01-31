Депутат Госдумы: НАТО поддерживает напряженность в черноморском регионе

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Руководство Североатлантического Альянса продолжает придерживаться политики, при которой в черноморском регионе искусственно культивируется напряженность. Такое заявление сделал Дмитрий Белик, депутат Государственной думы Российской Федерации от Севастополя.

Белик прокомментировал появление в акватории Черного моря сразу двух кораблей НАТО — эсминца Королевских ВМС Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии HMS Duncan, а также турецкого фрегата Gaziantep.

"Очевидно, что присутствие кораблей Альянса в Черном море носит прежде всего провокационный характер. То есть, речь идет об обыкновенной демонстрации силы, которая направлена на европейских и американских обывателей. Они должны убедиться, что у НАТО есть "бицепсы" и, соответственно, подумать, что Альянс по-прежнему властвует на море, а русские сидят где-то там в углу, дрожа от ужаса", — говорит Белик.

Генералитет НАТО, как отмечает депутат Госдумы РФ, прекрасно осознает, что подобные провокации не могут использоваться в качестве средства для запугивания России. Однако провокации все же продолжаются. Просто для того, чтобы усиливать давления и лоббировать законы, направленные на увеличение финансирования армии и флота.