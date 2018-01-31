Абсолютно тупиковый путь: вчерашние сторонники Навального больше не хотят зарабатывать ему гранты Запада

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После очередных акций, а точнее так называемой «забастовки избирателей», многие недавние сторонники блогера Алексея Навального полностью разочаровались в нем. Они больше не хотят быть для него способом получения грантов на Западе.

Так, координатор штаба Навального в Горячем Ключе (Краснодарский край) Карина Усманова опубликовала видео, в котором заявила, что «адекватных выступающих» у Навального просто нет. По ее мнению, «все это переросло в игру». Она назвала такой путь «тупиковым» и объявила о закрытии штаба.

Аналогичным образом повел себя глава штаба в Тосно Андрей Ермилов. Он выразил удивление тем фактом, что головному штабу не понравилось отсутствие эксцессов на акции. «Навальному нужно пустить людей под дубинки. Не за таким лидером мы хотели идти», - заявил Ермилов.

По мнению гендиректора Института региональных проблем, кандидата политических наук Дмитрия Журавлева, Навальный специально делает ставку на американских зрителей.

Но, по его словам, цели Навального, которые принесут ему гранты, не совпадают с устремлениями его сторонников. Они-то рассчитывали на наличие повестки, которой у Навального нет, подчеркнул Журавлев.

Он также добавил, что блогер может потерять массу сторонников. Но, Журавлев уверен, что Навальный продолжит пиариться на Западе. Он будет рассказывать, что «злая власть давит на мои штабы, а они разваливаются».

Отметим, что полиция в ходе прошедших в воскресенье акций (большая часть из которых были несанкционированными), действовала исключительно корректно. Было задержано незначительное количество участников, буквально в тот же день все они были отпущены по домам.