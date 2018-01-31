Коммунисты просят Зюганова отказаться от поддержки миллиардера Павла Грудинина

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Став кандидатом на пост президента Российской Федерации от КПРФ, миллиардер Павел Грудинин расстроил рядовых коммунистов. Люди обратились к лидеру Коммунистической партии РФ Геннадию Зюганову с требованием отказаться от поддержки человека, идеалы которого находятся очень далеко от коммунистических.

Представители Федерального агентства новостей побеседовали с рядовым членом КПРФ по имени Артем Сухоруков, который стал автором направленного руководству партии письма против поддержки Грудинина.

"Грудинина никак нельзя назвать коммунистом. То есть, ни по убеждениям, ни по каким-то конкретным действиям. Он человек бизнеса, который, к тому же, замешан в каких-то мошеннических делах. Как можно верить в его обещания о национализации, если сам он — отъявленный капиталист, пренебрегающий интересами простых обывателей?", — возмущается Сухоруков.

Член КПРФ, решившийся написать письмо лидеру партии, не боится, что его могут исключить за это. "Мне все равно. Ничего не помешает мне свободно выражать свое мнение", — говорит он.

Сухоруков, кстати говоря, далеко не единственный член КПРФ, который не согласен с выдвижением Грудинина от партии — аналогичные письма направили Зюганову и другие коммунисты.