Представленный американским финансовым ведомством документ, известный как "кремлевский доклад" — это очередное свидетельство того факта, что в Соединенных Штатах Америки пытаются повлиять на выбор президента Российской Федерации.
Так считает Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, прокомментировавший публикацию "кремлевского доклада" в интервью для федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".
"Всем, мне кажется, очевидно, что появление в открытом доступе "кремлевского доклада" именно сейчас — это нескрываемая попытка повлиять на течение предвыборной кампании. Еще три года назад в США прекрасно знали, что братья Ротенберги участвуют в строительстве Крымского моста, но доклад, в котором они присутствуют, был представлен только сейчас. Понятно, что все это делается для того, чтобы повысить градус антироссийской истерии", — говорит Безпалько.
В Вашингтоне и не скрывают, что публикация "кремлевского доклада" — действие, выполненное в рамках стратегии давления на высшее руководство России. Никаких дополнительных санкций против РФ, при этом, в США не объявляют — это говорит о том, что Америка опасается ответных мер со стороны Кремля.
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