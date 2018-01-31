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Эксперты: "Кремлевский доклад" по России вернется США бумерангом

Вторник, 30 Января 2018 13:14
Эксперты: &quot;Кремлевский доклад&quot; по России вернется США бумерангом Фото из открытых источников

Представленный американским финансовым ведомством документ, известный как "кремлевский доклад" — это очередное свидетельство того факта, что в Соединенных Штатах Америки пытаются повлиять на выбор президента Российской Федерации.

 

Так считает Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, прокомментировавший публикацию "кремлевского доклада" в интервью для федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

 

"Всем, мне кажется, очевидно, что появление в открытом доступе "кремлевского доклада" именно сейчас — это нескрываемая попытка повлиять на течение предвыборной кампании. Еще три года назад в США прекрасно знали, что братья Ротенберги участвуют в строительстве Крымского моста, но доклад, в котором они присутствуют, был представлен только сейчас. Понятно, что все это делается для того, чтобы повысить градус антироссийской истерии", — говорит Безпалько.

 

В Вашингтоне и не скрывают, что публикация "кремлевского доклада" — действие, выполненное в рамках стратегии давления на высшее руководство России. Никаких дополнительных санкций против РФ, при этом, в США не объявляют — это говорит о том, что Америка опасается ответных мер со стороны Кремля.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости

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