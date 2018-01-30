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В РФ признали фактический разрыв отношений с США

Вторник, 30 Января 2018 11:39
В РФ признали фактический разрыв отношений с США Фото из открытых источников

Тот факт, что Соединенные Штаты Америки включили в так называемый "кремлевский список" практически все высшее руководство Российской Федерации, говорит о том, что в отношениях США и РФ произошел "фактический разрыв" — заявил Владимир Джабаров из Совета Федерации РФ.

 

"Мы, безусловно, ответим. И ответим достойно. Американские санкции против России абсолютно не соразмерны тому, в чем нас обвиняют американцы", — сказал Джабаров, не пояснив, почему он назвал "кремлевский список" "санкциями", хотя на деле этот перечень не вводит новых санкций.

 

"Кремлевский список" был опубликован накануне. В нем присутствуют имена ста четырнадцати крупных российских государственных служащих и глав госкомпаний. В списке, в частности, есть Дмитрий Песков, Владислав Сурков, Антон Вайно и Алексей Громов — не последние люди в Администрации президента РФ. Плюс, в перечне присутствуют все федеральные министры, главы Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и Росгвардии.

 

Кроме чиновников и руководителей госкомпаний, в списке полно олигархов — это, например, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Аркадий и Борис Ротенберги, Владимир Потанин и другие.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США и Россия последние новости

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