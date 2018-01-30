Выборы-2018: Павел Грудинин провоцирует новые споры вокруг «Платона»

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Кандидат на пост президента Российской Федерации Павел Грудинин, выдвинутый партией КПРФ, раскритиковал скандально известную систему "Платон", созданную правительством для взимания платы с большегрузных автомобилей.

Грудинин опубликовал запись в своем "твиттере", в которой затронул тему "Платона", в свое время вызвавшую неслабый общественный резонанс.

"Правительство ведет себя как какой-то младенец! Мы видим колоссальный аппетит, не сдерживаемый никакой ответственностью. Бесконтрольное повышение тарифов на услуги ЖКХ, энергетические носители и транспортные перевозки (взять хотя бы систему "Платон") — это действия, которые ставят народ на грань выживания", — цитирует Павла Грудинина информационный ресурс politexpert.net

Система "Платон", напомним, позиционируется властью в качестве средства, которое поспособствует стабильному развитию транспортной системы России за счет дополнительных бюджетных поступлений, однако на практике система провоцирует серьезную критику — представители транспортной индустрии, недовольные новыми поборами, уже провели множество акций протеста против "Платона".