«Забастовка» 28 января окончательно уничтожила имидж Навального

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Многочисленные призывы Алексея Навального вывести людей на митинг не увенчались успехом. 28 января, когда по задумке блогера, улицы России должны были оказаться забитыми людьми, на митинги вышли менее 5 тысяч человек.

В Москве и Екатеринбурге собралось по 1 тысяче участников, по 500 человек вышли из домов в поддержку Навального в Нижнем Новгороде и Новосибирске. В остальных городах количество участников колебалось от 16 до 350. Всего один сторонник был замечен в Петропавловске-Камчатском. Эти цифры наглядно показали шансы Алексея Навального на победу в выборах 2018.

Отечественные СМИ сошлись во мнении, что «забастовка», которая должна была привлечь внимание к кандидатуре политика перед выборами, дала обратные эффект. Точнее внимание-то он привлек, но вот вовсе не в том ракурсе, в котором хотелось бы блогеру. Ряд экспертов уверены, что имидж Алексея Навального понес значительный, если не катастрофический урон, пишет издание ПолитЭксперт.

В Москве власти предложили организаторам митинга на выбор целых 3 места для проведения акции. Однако команда Навального все предложения проигнорировала, призывая сторонников выходить на Тверскую улицу. В итоге, как сообщили в московском ГУМВД, прислушались к призывам всего около 1000 горожан. Большинство из них составили школьники.

Почти сразу на акции был задержан сам политик-блогер Алексей Навальный, которого доставили в отдел полиции для составления административного протокола по статье за нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий.