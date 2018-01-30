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В полиции прокомментировали информацию о «350 задержанных» 28 января

Понедельник, 29 Января 2018 11:47
В полиции прокомментировали информацию о «350 задержанных» 28 января Фото из открытых источников

Массовые акции протеста, которые были организованы по всей Российской Федерации двадцать восьмого января сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального, не остались без внимания со стороны правоохранительных органов — пишет Федеральное агентство новостей.

 

По данным которого, организаторы протеста явно завысили цифры, когда сообщали о количестве задержанных полицией активистов. В частности — три с половиной сотни задержанных, о которых отчитались сторонники Навального — это совсем уж несоответствующая реальности цифра.

 

"В Санкт-Петербурге было задержано тридцать шесть особенно буйных активистов. Однако все они были отпущены в тот же день", — утверждают источники ФАН в полиции.

 

В Нижнем Новгороде полиция задержала всего четыре человека. В других городах (например, в Уфе, Волгограде, Чебоксарах) — примерно такая же ситуация.

 

А в Москве задержали вообще только одного Алексея Навального. В общем, совершенно неясно, откуда у сторонников Навального взялась цифра в три с половиной сотни задержанных. В полиции предполагают, что речь идет об обыкновенном завышении цифр — это делается для того, чтобы повысить создать выгодные организаторам акций инфоповоды.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Навальный

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