В полиции прокомментировали информацию о «350 задержанных» 28 января

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Массовые акции протеста, которые были организованы по всей Российской Федерации двадцать восьмого января сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального, не остались без внимания со стороны правоохранительных органов — пишет Федеральное агентство новостей.

По данным которого, организаторы протеста явно завысили цифры, когда сообщали о количестве задержанных полицией активистов. В частности — три с половиной сотни задержанных, о которых отчитались сторонники Навального — это совсем уж несоответствующая реальности цифра.

"В Санкт-Петербурге было задержано тридцать шесть особенно буйных активистов. Однако все они были отпущены в тот же день", — утверждают источники ФАН в полиции.

В Нижнем Новгороде полиция задержала всего четыре человека. В других городах (например, в Уфе, Волгограде, Чебоксарах) — примерно такая же ситуация.

А в Москве задержали вообще только одного Алексея Навального. В общем, совершенно неясно, откуда у сторонников Навального взялась цифра в три с половиной сотни задержанных. В полиции предполагают, что речь идет об обыкновенном завышении цифр — это делается для того, чтобы повысить создать выгодные организаторам акций инфоповоды.