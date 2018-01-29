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Ученые выяснили, как определить политический настрой человека

Понедельник, 29 Января 2018 11:01
Ученые выяснили, как определить политический настрой человека Фото из открытых источников

По мнению нового исследования, то как человек реагирует на отвратительные сцены, может определить, является ли он социально консервативным или нет.

 

Предыдущие исследования показали, что люди, которые поддерживают консервативные взгляды, как правило, более чувствительны к отвращению, чем те, кто поддерживает либеральные взгляды. Новое исследование, недавно опубликованное в журнале Behavioral Brain Research, свидетельствует о том, что внимание к отвращению связано с политической идеологией.

 

«Мой общий интерес к этой теме заключается в стремлении лучше понять, почему люди поддерживают самые разные социальные и политические убеждения. Если мы сможем понять, почему люди поддерживают разные политические убеждения, мы могли бы использовать эту информацию, чтобы помочь сделать мир более политически толерантным», - объяснил автор исследования Бенджамин Остерхофф из University of Texas Health Science Center в Хьюстоне.

 

Исследование, в котором приняли участие 261 ученик начальной школы использовало устройство отслеживания глаз для наблюдения за идеологическими различиями в привлечении внимания.

 

Исследователи обнаружили, что более социально консервативные участники имели тенденцию к меньшему привлечению внимания к изображениям, отображающим отвратительные сцены. Тем не менее социальный консерватизм был связан с повышенным вниманием к выражениям лиц, изображающим отвращение.

 

«Люди должны знать, что то, как мы обрабатываем эмоции - в этом случае, наше внимание к эмоциональному содержанию, может иметь более широкие последствия для политических убеждений», - сказал Остерхофф в интервью PsyPost.

 

«В этом исследовании мы обнаружили, что то, как люди визуально настроены на информацию, связанной с отвращением, конкретно связано с большей поддержкой социального консерватизма. Это говорит нам о том, что то, как люди испытывают отвращение, может быть важным для того, как они формируют политические отношения».

 

Но где разница между отвратительными сценами и отвратительными лицами? Остерхофф и его коллеги считают, что социально консервативные люди имеют повышенную мотивацию избегать отвратительных объектов. Они обращают больше внимания на отвратительные выражения лица, потому что это указывает на то, что поблизости находится отвратительный объект.

 

«Кроме того, наши выводы только устанавливают связь между визуальным вниманием к отвращению и политическими убеждениями, и мы не рассматривали процессы, объясняющие эту связь. Будет важно изучить потенциальные объяснения этой реакции, чтобы лучше понять процессы, которые здесь работают", - заключил Остерхофф.

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Яй Евгения Опубликовано в Политика   Теги Новости Наука

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