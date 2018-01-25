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Украинский президент Петр Порошенко занимается отмыванием денег в Германии — пишет немецкое издание Deutsche Welle, в распоряжении у которого появились серьезные доказательства этого факта.

Представители федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня" обсудили скандал вокруг отмывающего деньги Порошенко с политологом Эдуардом Поповым.

"Тот факт, что эта информация появилась в информационном пространстве именно сейчас, является далеко не случайной. В Германии знают о темных финансовых махинациях украинского президента на самом высоком уровне, однако до недавнего времени держали всю подобную информацию подальше от людских глаз. Но теперь что-то изменилось — европейцы, в частности, осознали, что новая украинская власть является ничуть не менее подверженной коррупции, чем старая", — говорит политолог.

На чем же, собственно, поймали Порошенко? На фактически принадлежащем ему крахмальном заводе, которым управляют его люди через офшоры, отмывая тем самым капитал украинского президента. В общем, классическая история. Вот только не учел пан Порошенко, что немцы, с которыми он любит заигрывать, повернутся против него и опубликуют доказательства его причастности к отмыванию денег.