Двойные стандарты: В Москве прокомментировали обвинения ПАСЕ в «военной поддержке Донбасса»

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Резолюция ПАСЕ о гуманитарных последствиях конфликта на Донбассе, призывающая Российскую Федерацию прекратить поддерживать вооруженные формирования ЛНР и ДНР, является очередным проявлением двойных стандартов Запада — говорят в Совете Федерации.

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, как сообщает Федеральное агентство новостей, прокомментировал российский сенатор Олег Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам.

"Это опять двойные стандарты. Потому что с точки зрения международного права, которого Российская Федерация строго придерживается, ситуация на востоке Украины является исключительно внутриукраинским конфликтом. Это же обозначено и в рамках минских соглашений, которые являются единственным реальным инструментом урегулирования конфликта. А теперь мы видим резолюцию ПАСЕ, в которой к России обращаются, как к участнику конфликта. Очевидно, что это тупиковый путь", — заявил Морозов.

Сенатор добавил, что РФ не оказывает республикам Донбасса никакой военной поддержки, однако предоставляет гуманитарную помощь, так как просто не имеет морального права держаться в стороне от человеческой катастрофы, разворачивающейся у самых российских границ.