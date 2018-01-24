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Двойные стандарты: В Москве прокомментировали обвинения ПАСЕ в «военной поддержке Донбасса»

Среда, 24 Января 2018 13:57
Двойные стандарты: В Москве прокомментировали обвинения ПАСЕ в «военной поддержке Донбасса» Фото из открытых источников

Резолюция ПАСЕ о гуманитарных последствиях конфликта на Донбассе, призывающая Российскую Федерацию прекратить поддерживать вооруженные формирования ЛНР и ДНР, является очередным проявлением двойных стандартов Запада — говорят в Совете Федерации.

 

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, как сообщает Федеральное агентство новостей, прокомментировал российский сенатор Олег Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам.

 

"Это опять двойные стандарты. Потому что с точки зрения международного права, которого Российская Федерация строго придерживается, ситуация на востоке Украины является исключительно внутриукраинским конфликтом. Это же обозначено и в рамках минских соглашений, которые являются единственным реальным инструментом урегулирования конфликта. А теперь мы видим резолюцию ПАСЕ, в которой к России обращаются, как к участнику конфликта. Очевидно, что это тупиковый путь", — заявил Морозов.

 

Сенатор добавил, что РФ не оказывает республикам Донбасса никакой военной поддержки, однако предоставляет гуманитарную помощь, так как просто не имеет морального права держаться в стороне от человеческой катастрофы, разворачивающейся у самых российских границ.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Донбасс

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