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Клинцевич прокомментировал новые отстранения МОК против РФ

Среда, 24 Января 2018 13:44
Клинцевич прокомментировал новые отстранения МОК против РФ Фото из открытых источников

МОК не пригласил на Олимпийские игры в Пхенчхане целый ряд сильных российских атлетов, в результате чего в правительстве Российской Федерации стали делать обеспокоенные заявления. Ситуация, по словам экспертов, действительно тревожная.

 

Тот факт, что Международный олимпийский комитет не пригласил на Игры биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана, которые не были замешаны в допинговых скандалах, требует самого серьезного внимания — говорят в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в частности, заявил, что Кремль надеется получить официальные разъяснения в самое ближайшее время.

 

А в МОК, тем временем, не унимаются — появилась информация, согласно которой комитет запретит российским болельщикам проносить флаги РФ на трибуны.

 

"Когда вся эта история с Олимпиадой только начиналась, я сразу сказал, что России вообще не стоит участвовать в Играх-2018. Не может такая страна, как наша, участвовать в соревнованиях такого уровня без своих флага и гимна. Я сразу об этом сказал, повторюсь. И вот теперь мы видим, как по нашим олимпийцам наносятся все новые удары. Что и неудивительно, если мы согласились участвовать в Играх на таких позорных условиях", — цитирует Федеральное агентство новостей Франца Клинцевича, первого заместителя председателя комитета Совфеда по безопасности.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Олимпиада

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