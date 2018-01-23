Аксёнов: Украинские власти смирились с окончательной потерей Крыма

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что украинская власть уже смирилась с присоединением Крымского полуострова к Российской Федерации. Смирилась, однако продолжает вынашивать коварные планы, направленные на причинение вреда рядовым крымчанам.

Соответствующее заявление Сергей Аксенов сделал на пресс-конференции в Симферополе.

"В Киеве уже абсолютно все понимают, что Крым навсегда воссоединился с Россией и "отсоединить" его от нашей страны теперь просто невозможно. Но украинскому правительству нужно продолжать рассказывать сказки своему народу, а особенно националистически настроенной его части, вот и появляются какие-то совсем уж бредовые законопроекты. Которые создаются только для того, чтобы осложнять жизнь простых жителей Крыма", — говорит Аксенов.

Под бредовыми законопроектами глава Крыма подразумевал, например, "закон о реинтеграции Донбасса", который накануне приняли депутаты Верховной Рады. В документе действительно присутствуют весьма странные положения. Россия, например, в нем обозначена как государство-агрессор, а непризнанные республики Донбасса украинская власть считает оккупированными территориями.