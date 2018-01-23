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Удальцов предположил, какой «порядок» может навести в России Грудинин

Вторник, 23 Января 2018 11:52
Удальцов предположил, какой «порядок» может навести в России Грудинин Фото из открытых источников

Сергей Удальцов, координатор леворадикальной организации "Левый фронт", публично поддержал кандидата в президенты Российской Федерации от КПРФ Павла Грудинина. Однако написав на своей странице в "Твиттере" фразу "Грудинин придет - порядок наведет!", Удальцов лишь оказал кандидату "медвежью услугу".

 

Почему медвежью? Потому что ту же фразу, но с фамилией "Бандера", ранее использовали украинские националисты. А Степан Бандера — это не тот исторический деятель, с которым может ассоциироваться кандидат на пост главы России.

 

Написав "Грудинин придет - порядок наведет!", Удальцов спровоцировал бурное обсуждение, подключившиеся к которому пользователи "Твиттера" назвали выдвиженца от КПРФ "внуком Бандеры".

 

Комментируя начавшийся скандал, Богдан Безпалько, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ, отметил, что Удальцов, по всей видимости, ожидает от Грудинина тех же революционных изменений, которые в свое время пытался осуществлять Бандера.

 

"Но на самом деле никто не знает, чего ожидать от Грудинина, потому что о нем, в общем-то, мало что известно. Я бы сравнил его с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а не с лидером украинских националистов", — цитирует Безпалько сайт politexpert.net.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости КПРФ

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