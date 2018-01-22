Эксперт: Вашингтон будет давить на Россию санкциями и B-52H

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Президентская кампания, стартовавшая в Российской Федерации накануне, будет использована коллективным Западом, возглавляемым Соединенными Штатами Америки, для усиления давления на нашу страну. Так считает Игорь Коротченко, главред издания "Национальная оборона", поделившийся соответствующими мыслями с федеральным бизнес-агентством "Экономика сегодня".

"Американское руководство будет пытаться помешать проведению выборов президента России. Вашингтон вероятнее всего поставит под сомнение легитимность выборов. Для этого, как несложно предположить, американцы будут поддерживать силы, которые действуя на территории России, представляют собой инструменты внешнего воздействия", — говорит Коротченко.

Эксперт отмечает, что кроме непосредственной поддержки своих агентов влияния, Вашингтон будет бить по приближенным к российской власти лицам при помощи санкций. Цель простая — разрушить все еще монолитную структуру финансово-политической элиты РФ.

Если агенты и санкции не помогут, у США всегда есть, например, бомбардировщики B-52H, которые могут доставлять ядерные боеприпасы к российским границам — заключает Коротченко.