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Смысл крещенского купания Путина объяснил Онищенко

Пятница, 19 Января 2018 14:49
Смысл крещенского купания Путина объяснил Онищенко Фото из открытых источников

Глава Российской Федерации Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях — президент окунулся в прорубь в рамках визита в монастырь Нило-Столобенская пустынь, расположенный в Тверской области.

 

Смысл поступка Путина объяснил Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке.

 

"Владимир Путин является воцерковленным человеком, поэтому не удивительно, что он принимает участие в церковных обрядах. Не испугавшись термальной низкотемпературной процедуры и искупавшись в ледяной воде, президент России наглядно продемонстрировал, что находится в великолепной моральной и физической форме, и поэтому может выполнять обязанности главы государства еще как минимум шесть лет", — цитирует Геннадия Онищенко Федеральное агентство новостей.

 

Геннадий Онищенко отметил, что купание в проруби — это ритуал, который способствует "гармонизации духа и плоти". Как зампред комитета Госдумы по образованию и науке, Онищенко хорошо разбирается в таких вещах.

 

Путин, кстати, уже много лет участвует в крещенских купаниях. Об этом, в частности, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Путин новости сегодня

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