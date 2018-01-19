Кличко пошутил про киевских чиновников и крещенские купания

Заместители мэра Киева Виталия Кличко, а также руководители отдельных районов украинской столицы, "могут вынырнуть не сразу", когда будут купаться на Крещение в следующем году, если в этом году будут работать некачественно. Так "пошутил" городской голова Киева, когда купался сегодня в Днепре вместе с коллегами.
"Ну а что, это же довольно неплохой стимул качественно работать. Мне кажется, что мои слова могут как-то сплотить и закалить нашу команду. А вообще — сегодня большой праздник для всех христиан, которых я, в свою очередь, хочу поздравить. Сегодня, как считается, вода приобретает полезные свойства, поэтому я желаю, чтобы она помогла всем закалиться и приобрести заряд здоровья и бодрости", — говорит Виталий Кличко.
Крещение Господне отмечается православными христианами в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое января. В ряде стран существует обычай, связанный с купанием в ледяной воде.
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