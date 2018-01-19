Появились подробности новогоднего отпуска Петра Порошенко на Мальдивах

Украинский президент Петр Порошенко является, безусловно, одним из самых фанатичных патриотов Украины, однако праздники предпочитает проводить где-нибудь подальше от своей проблемной страны. Нынешние новогодние каникулы, например, Порошенко провел на Мальдивах, потратив на отдых всего лишь полмиллиона долларов США.
Сумма, по меркам чиновников, не слишком внушительная — Петр Алексеевич, как видим, бережно относится к бюджету страны. Подробности новогоднего отдыха первого лица украинского государства появились в открытом доступе благодаря телеканалу "UA:Перший" и "Радио Свобода", которые провели соответствующее расследование в рамках программы "Схемы" (смотрите видео ниже)
"Mr. Petro Incognito" (так назвался президент Украины, заселяясь в отель), отдыхал на Мальдивах в течение первых восьми дней января, потратив только на перелет 188 тысяч долларов.
"С президентом было девять человек — семеро взрослых и двое детей. Перелет на самолете Falcon 7X обошелся им в $188 000. Еще $276 000 Порошенко и его спутники потратили на аренду виллы Owner's Villa (Private Island), которая является самой дорогой виллой курортного отеля Cheval Blanc Randheli. На развлечения и питание было потрачено $37550", — рассказывают авторы расследования.
Зимний день в Лапландии короток. Но как ни странно, для съемки природы это только плюс! Практич...
Игрушечная машинка преследует пикап на скорости 130 км/ч
- Подскажите, батюшка, что просить у бога?
- Просите чего не хватает, а если есть все, просите прощения.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.