Появились подробности новогоднего отпуска Петра Порошенко на Мальдивах

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Украинский президент Петр Порошенко является, безусловно, одним из самых фанатичных патриотов Украины, однако праздники предпочитает проводить где-нибудь подальше от своей проблемной страны. Нынешние новогодние каникулы, например, Порошенко провел на Мальдивах, потратив на отдых всего лишь полмиллиона долларов США.

Сумма, по меркам чиновников, не слишком внушительная — Петр Алексеевич, как видим, бережно относится к бюджету страны. Подробности новогоднего отдыха первого лица украинского государства появились в открытом доступе благодаря телеканалу "UA:Перший" и "Радио Свобода", которые провели соответствующее расследование в рамках программы "Схемы" (смотрите видео ниже)

"Mr. Petro Incognito" (так назвался президент Украины, заселяясь в отель), отдыхал на Мальдивах в течение первых восьми дней января, потратив только на перелет 188 тысяч долларов.

"С президентом было девять человек — семеро взрослых и двое детей. Перелет на самолете Falcon 7X обошелся им в $188 000. Еще $276 000 Порошенко и его спутники потратили на аренду виллы Owner's Villa (Private Island), которая является самой дорогой виллой курортного отеля Cheval Blanc Randheli. На развлечения и питание было потрачено $37550", — рассказывают авторы расследования.