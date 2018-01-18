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ЦИК внес изменения в правила голосования на выборах-2018

Четверг, 18 Января 2018 14:18
ЦИК внес изменения в правила голосования на выборах-2018 Фото из открытых источников

Выборы президента Российской Федерации, запланированные на восемнадцатое марта 2018-го года, пройдут с некоторыми новшествами в организации процесса голосования — заявляют в руководстве Центральной избирательной комиссии.

 

Ранее, как пишет информационный портал politexpert.net, россияне могли голосовать лишь при помощи открепительных удостоверений, которые приходилось получать заранее на избирательном участке, привязанном к месту регистрации.

 

На выборах-2018 от этого неудобства было решено избавиться при помощи инновационной системы "Мобильный избиратель", которая позволит гражданам голосовать на любом избирательном участке. Последних, к слову, в стране будет около девяноста шести тысяч.

 

Единственное "но" — о своем желании проголосовать не по месту регистрации необходимо уведомить ЦИК заранее. Если вы точно знаете, что восемнадцатого марта будете далеко от родного избирательного участка, то в период с тридцать первого января по двенадцатое марта вам следует подать заявление в Центризбирком при помощи портала государственных услуг или посредством личной явки в любую избирательную комиссию.

 

В случае же форс-мажорных обстоятельств, заявление стоит подавать с 13-го по 17-е марта.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Выборы

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