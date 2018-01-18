Песков назвал качества, которые не любит Путин

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера Российской Федерации Владимира Путина, назвал человеческие качества, которые больше всего не любит Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о том, что в особенной степени не любит президент, Песков сказал: "Владимир Путин не любит ложь и некомпетентность".

Песков ответил на этот и другие вопросы в эфире тв-канала "Россия 1", а также поделился своими профессиональными планами на период, который начнется после президентских выборов. Пресс-секретарь главы государства, в частности, признался, что у него пока что нет карьерных планов на период после выборов.

Комментируя слухи о том, что пресс-секретарь якобы иногда подсказывает Путину яркие или шуточные выражения, Песков отметил, что это неправда.

Говоря о здоровье Путина, представитель Кремля заявил, что физическая форма президента России находится на отличном уровне, а Путин, при этом, "может дать фору очень многим".

Владимир Путин, напомним, участвует в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. На данный момент Путин собрал уже миллион подписей избирателей в свою поддержку.