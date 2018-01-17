Порошенко умышленно превращает Украину в "осажденный лагерь"?

Рейтинг украинского президента Петра Порошенко, в последнее время демонстрирующий еще более стремительное, чем обычно, падение, заставляет первое лицо украинского государства делать заявления с совсем уж зашкаливающей степенью абсурда. Например — о намерении уничтожить Украину, которое якобы есть у Москвы.
"Порошенко так часто говорит о врагах Украины, что невольно складывается впечатление о том, что такими заявлениями он всего лишь пытается замаскировать собственные преступные намерения. Президент Украины — человек бизнеса, поэтому он хорошо знает, как происходят рейдерские захваты. Происходящее на Украине сейчас как раз и напоминает рейдерский захват", — говорит Андрей Манойло, политолог из МГУ.
В разговоре с представителями ФБА "Экономика сегодня" Манойло отметил, что Порошенко пытается превратить Украину в "осажденный врагами лагерь" в первую очередь для того, чтобы поднять свой неминуемо падающий рейтинг.
"Лучший способ сплотить народ в условиях тотальной социально-экономической катастрофы — выдумать внешнего врага и повесить все беды на него. Порошенко использует этот древний как мир принцип на все сто процентов", — добавляет политолог.
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