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Опасный прецедент: эксперт дал оценку деятельности Бориса Пайкина

Вторник, 16 Января 2018 19:26
Опасный прецедент: эксперт дал оценку деятельности Бориса Пайкина Фото из открытых источников

Не так давно питерский миллиардер Борис Пайкин получил депутатский мандат, обеспечив себе необходимое число голосов на думских выборах в Брянске.

 

На днях имя Пайкина вновь всплыло в местной прессе регионального центра. Миллиардера связывают с отставкой уважаемого в городе долгожителя брянской номенклатуры Михаила Кобозева, ранее занимавшего пост заместителя губернатора Брянской области по вопросам промышленности.

 

Политолог, кандидат философских наук БГУ Владимир Горбачев убежден, что Борис Пайкин, договорившись с главной обладминистрации, продвигает на важную экономическую должность в регионе своего ставленника – человека, не заинтересованного в делах Брянской области.

 

В свою очередь, эксперт по вопросам политики и экономики Владимир Киреев назвал Бориса Пайкина опасным прецедентом для России, поскольку миллиардер продолжает популяризировать «традиции» 90-х, скрещивая политику с предпринимательством.

  

«Сращивание бизнеса и политики опасно. Мы помним, когда в 90-е годы, когда криминал и бизнес свободно оказывали влияние на исполнительные и законодательные органы власти. К чему это приводило? К коррупции, убийствам, пренебрежению закона, пренебрежению интересами граждан. К сожалению, эти времена ушли только отчасти. Мы видим сейчас на примере действий Бориса Пайкина», - заявил Владимир Киреев.

 

Кроме того, политолог выразил уверенность, что злоупотребления олигарха обязаны рассмотреть компетентные органы, причем  речь идет не только о Брянске, но и о Санкт-Петербурге, когда следствием финансовой поддержки, оказанной Пайкиным фракции ЛДПР на парламентских выборах 2016-го, стало продвижение племянника миллиардера на высокий пост питерского отделения партии.

 

«Без внимания эту ситуацию оставлять нельзя. Во-первых, это знаковое событие, во-вторых, Санкт-Петербург – это важный регион с точки зрения национальных интересов страны и коррумпирование исполнительных органов власти в этом городе оно просто является опасным, с точки зрения, нашей национальной безопасности», - подытожил политолог.

  

Напомним, спустя несколько месяцев после выборов Борис Пайкин занял пост первого зампреда комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Новой целью миллиардера, судя по реакции брянских СМИ, также стала серьезная экономическая должностью, что прекрасно характеризует политическую активность Пайкина, сосредоточенную исключительно на лоббировании интересов собственного бизнеса. 

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Политика   Теги Новости

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