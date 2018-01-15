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Лайл Голдстайн, преподаватель расположенного в Ньюпорте Военно-морского колледжа США, сделал накануне публичное заявление, в котором посоветовал американским властям осознать всю прочность историко-культурных связей Крымского полуострова и Российской Федерации и признать уже наконец Крым российским.

Американский профессор напомнил, что Крым стал российским еще в конце восемнадцатого века, а за прошедшие столетия Россия не раз защищала полуостров от оккупантов. США, в свою очередь, всегда с уважением относились к российскому Крыму.

Но когда в двадцать первом веке Крым стал российским не только на словах, но и на бумаге, в США напряглись — еще бы, ведь контролируя полуостров, Россия получает весьма значительные стратегические преимущества. А Штаты, соответственно, преимущества теряют.

"Теперь Америка не может претендовать на контроль над Каспием, где, как мы знаем, сосредоточены углеводородные ресурсы. Крым стал болезненным ударом не только для дипломатии США, но и для транснациональных корпораций, базирующихся в США, поэтому просто так его, разумеется, никто не признает в составе России. Но и Россия никогда не откажется от полуострова добровольно, так что Штатам все равно придется считаться с российским Крымом", — приводит федеральное-бизнес агентство "Экономика сегодня" слова Богдана Безпалько, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.