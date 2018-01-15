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Николай Басков рассказал, почему поддерживает Путина на выборах

Понедельник, 15 Января 2018 11:42
Николай Басков рассказал, почему поддерживает Путина на выборах Фото из открытых источников

Известный в России и за ее пределами эстрадный и оперный певец Николай Басков стал одним из доверенных лиц Владимира Путина в рамках предвыборной кампании последнего. Об этом сообщает информационный ресурс politexpert.net.

 

Кроме Баскова, представлять интересы действующего главы российского государства при подготовке к грядущими выборам будет огромное количество других известных персон, в частности, представители шоу-бизнеса и культуры, спортсмены, герои России, а также просто сколько-нибудь авторитетные у населения граждане.

 

Комментируя свое решение стать доверенным лицом Путина, Басков отметил, что основной фактор, который заставил его присоединиться к предвыборной кампании — это желание жить в безопасном и стабильном государстве.

 

"Мы видим, как мир сотрясается под ударами все новых глобальных проблем. Вспыхивают вооруженные конфликты, в результате которых исчезают целые государства и гибнут люди. Ситуация в мире стремительно меняется не в лучшую сторону. А у нас в России все-таки можно жить относительно безопасно, потому что органы правопорядка работают качественно, как и другие государственные структуры. Люди имеют право на самовыражение, могут путешествовать и не опасаться за жизни друг друга. При Путине такая картина будет сохраняться", — рассуждает певец.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Путин новости сегодня

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