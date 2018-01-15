Общественные приемные единороссов доступны для сбора подписей за Путина в 85 регионах страны

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Крупнейшая партия РФ «Единая Россия» предоставила свои приемные в качестве штабов по сбору подписей за кандидатуру Владимира Владимировича Путина в предвыборной гонке 2018. 14 января любой желающий может отдать свой голос действующему главе страны, сообщает ТАСС.

Напомним, что в этот раз Путин баллотируется в президенты в порядке самовыдвижения. Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», подтвердил, что помощь в организации помещений по сбору подписей не является агитацией.

Кампания по сбору голосов началась еще 5 января, и кандидат успешно набрал нужное количество подписей в считанные дни. Несмотря на то, что Центризбирком принимает не более 315 тыс. подписей, штабы все еще открыты. Каждый гражданин РФ должен иметь возможность реализовать свое законное избирательное право.