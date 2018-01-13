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Кому выгодна провокация с атакой БПЛА на российские базы Хмеймим и Тартус?

Пятница, 12 Января 2018 15:03
Кому выгодна провокация с атакой БПЛА на российские базы Хмеймим и Тартус? Фото из открытых источников

Атака российских военных баз в Сирии, которая была осуществлена в ночь с пятого на шестое января при помощи беспилотных летательных аппаратов, является провокацией — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

 

По данным Федерального агентства новостей, Путин сделал соответствующее заявление на встрече с руководителями российских СМИ.

 

"Мы знаем, кто стоит за этой провокацией. Знаем, кто, сколько и кому заплатил за это. Знаем, как передавались беспилотники. Они, кстати, только выглядят, как кустарно изготовленные, а на самом деле это довольно высокотехнологичные аппараты", — отметил Путин.

 

Российский лидер уверен, что провокация была направлена на срыв договоренностей, которые ранее заключили РФ, Иран и Турция.

 

"Я беседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсуждал с ним в том числе и эту ситуацию. И я уверен, что турецкая сторона не имеет никакого отношения к атаке. Хотя бы потому, что территория, с которой были запущены беспилотники, должна была контролироваться Турцией, но турецким силам не удается там закрепиться", — сказал президент.

 

Эксперты говорят, что атака российских баз в Сирии при помощи беспилотников — провокация, которая выгодна в первую очередь тем силам, которые надеются на некий "реванш", то есть, например — "умеренной" оппозиции.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Сирия

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