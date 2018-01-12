Белоруссия: Мы не намерены «дружить» с Евросоюзом против России

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Начальник Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей заявил, что Белоруссия не будет "дружить" с Европейским союзом "в ущерб" России.

"Беларусь, безусловно, будет развивать политические, торговые и экономические отношения с Евросоюзом, однако ни в коем случае нельзя говорить о том, что отношения между нашей страной и ЕС будут развиваться за счет России", — цитирует Владимира Макея информационное агентство "Синьхуа".

Макей считает, что Российской Федерации и Европейскому союзу необходимо отходить от "конфронтационной риторики" и искать точки соприкосновения, потому что только так можно обеспечить стабильность и процветание в регионе и в мире.

"Россия является важнейшим стратегическим партнером Белоруссии. Речь идет о партнерстве во всех сферах — в политической, военной, гуманитарной, торгово-экономической и прочих. И мы заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество с РФ росло и укреплялось", — добавил глава МИД Беларуси.

В ноябре 2017-го, напомним, Владимир Макей говорил о планируемом в Минске сближении Белоруссии и ЕС, необходимость которого "созрела уже давно".