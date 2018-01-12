Сопредседатель предвыборного штаба Путина: Я уверена в победе нашего кандидата

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Елена Шмелева, сопредседатель предвыборного штаба президента Российской Федерации Владимира Путина, уверена, что действующий глава государства будет переизбран на новый срок без каких-либо проблем. Об этом она рассказала в беседе с представителями Федерального агентства новостей.

"Сейчас уже почти все города подключились к процессу открытия предвыборных штабов. Заниматься этим будут доверенные лица президента — их перечень уже был одобрен Владимиром Владимировичем", — говорит Шмелева.

"Среди доверенных лиц есть полтора - два десятка имен, которые известны всем. Мы считаем, что они проведут подготовительную работу на высоком уровне", — добавляет сопредседатель предвыборного штаба Путина.

По словам Шмелевой, штаб уделяет серьезное внимание работе с волонтерами, большая часть которых — это молодые люди, которые уже принимали участие в ответственных мероприятиях, в частности, участвовали в Фестивале молодежи и студентов.

"У нас нет каких-то глобальных проблем — работа идет по плану, штабы открываются, волонтеры справляются, все хорошо. Путин победит на выборах без вариантов, других сценариев просто не существует", — заключает Шмелева.