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Сотни туалетов в парламенте Британии вышли из строя

Четверг, 11 Января 2018 09:41
Сотни туалетов в парламенте Британии вышли из строя Фото из открытых источников

Члены британского парламента столкнулись с масштабной внутренней проблемой, острота которой требует максимальной консолидации усилий и немедленного вмешательства. Нет, речь не идет о каком-нибудь банальном политическом кризисе. Все гораздо хуже — в здании парламента Великобритании вышли из строя туалеты.

 

"Все очень и очень плохо — произошла грандиозная авария, в результате которой в трубах упало давление и туалеты, соответственно, перестали работать. Особенно печальная (и зловонная) картина наблюдается на верхних этажах, где заседают самые высокопоставленные парламентарии", — прокомментировал ситуацию не то сантехник, не то чиновник.

 

"Туалетный кризис", как вы уже, вероятно, догадались, напрочь парализовал работу парламента Туманного Альбиона, то есть ситуация требует оперативного решения.

 

"Тереза Мэй, имей совесть, почини туалеты", — примерно такие возгласы слышаться в коридорах парламента. То есть предполагается, что исправность сантехники находится в компетенции британского премьер-министра. Что, безусловно, довольно странно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Великобритания

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