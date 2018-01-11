На Западе рассматривают варианты признания Крыма российским

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Георгий Мурадов, постоянный представитель Республики Крым при президенте России, считает, что западные умеренные силы уже рассматривают сценарий, при котором Крымский полуостров будет признан частью Российской Федерации.

Мурадов, при этом, особенно подчеркивает, что такой сценарий станет реальным исключительно при одобрении со стороны Киева, что, как отмечают многочисленные эксперты, пока что не представляется возможным.

"Если Киев одобрит, то на Западе готовы поддержать сценарий, в котором Крым уже не будет в центре политической повестки дня, то есть его признают субъектом РФ. Думаю, что всем нам стоит работать в этом направлении", — цитируют Мурадова отечественные СМИ.

Комментируя заявление постпреда Крыма при президенте РФ, декан факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что на сегодняшний день не существует объективных оснований считать, что Запад готов признать Крым российским.

"Запад намерен и впредь сохранять ту конфронтацию, которая установилась в отношениях с Россией, поэтому Крым, как один из главных рычагов давления, никто, конечно же, не признает", — говорит эксперт.