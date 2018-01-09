Вторник 09 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Названы расходы Путина на предвыборную кампанию

Названы расходы Путина на предвыборную кампанию

Вторник, 09 Января 2018 08:02
Названы расходы Путина на предвыборную кампанию Фото из открытых источников

Стало известно, какую сумму потратил на свою предвыборную кампанию президент РФ, который принимает участие в выборах 2018 года, как самовыдвиженец.

 

Владимир Путин к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн рублей из более чем 400 млн, поступивших в его избирательный фонд.

 

Ранее ЦИК опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Данные приведены по состоянию на 5 января. Материалы основаны на данных, предоставленных «Сбербанком», в котором кандидаты должны открыть свой избирательный счет.

 

Согласно данным ЦИК, в избирательный фонд Путина к тому моменту поступило 400 млн 30 тыс. 934,98 рубля, тогда как расходы из избирательного фонда к 5 января составили 13 млн 409 тыс. 230,46 рубля, сообщает Газета.ру.

 

Ранее сообщалось, что ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты, заявившихся в порядке самовыдвижения.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги выборы президента Владимир Путин

Главное за сутки
Названы расходы Путина на предвыборную кампанию Названы расходы Путина на предвыборную кампанию Стало известно, какую сумму потратил на свою предвыборную кампанию президент РФ, который принимает участие в выборах 2018 года, как самовыдвиженец. Владимир Путин к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию…
На Олимпиаду-2018 приедет демонстрационная команда по тхэквондо из КНДР На Олимпиаду-2018 приедет демонстрационная команда по тхэквондо из КНДР КНДР направит на Олимпиаду 2018, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане, своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо. Об этом сообщил журналистам представитель министерства объединения Республики Корея.…
СМИ сообщили о пропаже секретного американского спутника СМИ сообщили о пропаже секретного американского спутника Связь с американским секретным спутником, запущенным в воскресенье, 7 января, потеряна. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников. Отмечается, что аппарат, построенный компанией Northrop Grumman,…

Читайте также
Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию Америка начинает год с новой финансовой атаки на Россию Начало нового года ознаменовалось очередными угрозами со стороны Америки. США дают Москве понять, что в новом году экономические санкции против России могут ужесточиться. В первую очередь речь идёт о возможных…
В США признались: Иранский "майдан" - удар по России В США признались: Иранский "майдан" - удар по России Сразу после нового года официальные лица США, включая первых персон этой страны, сделали заявления, которые можно трактовать только в одном ключе. Во-первых: попытка устроить "цветную революцию" в Иране - дело…
Новый "мигрантский" скандал: ЕС давит, Польша врет, Украина - в шоке Новый "мигрантский" скандал: ЕС давит, Польша врет, Украина - в шоке В "благородном" европейском семействе назревает очередной скандал. Тема не нова - отказ Польши принимать согласно установленным ЕС квотам мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Новинкой являются те аргументы,…
Первый удар в информвойне против России в новом году нанесен в Сирии Первый удар в информвойне против России в новом году нанесен в Сирии А что, кто-то и вправду рассчитывал на то, что США вот так вот мирно и спокойно примут победу России в Сирии?! Нет, правда? То, что самые разнообразные подлости и гнусности…
Фото
Самые сказочные места Венгрии Самые сказочные места Венгрии

Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в пое...

Видео

 

Новогоднее обращение Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. 2018

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Что-то лето в этом году не задалось уже в январе.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.