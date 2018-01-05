В РФ стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

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Первые пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост главы государства открылись в Хабаровске.

Об этом рассказала региональный координатор участвующего в сборе подписей движения "Волонтеры Победы" в Хабаровском крае Анастасия Брага.

"В двух пунктах в городе Хабаровске волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина", - сказала Брага.

По ее словам, подписи будут собирать в строгом соответствии с законом, пишет ТАСС.

Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих на его территории.

Самовыдвижение Путина

26 декабря собрание избирателей, прошедшее в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ, приняло решение о поддержке самовыдвижения президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года. В зале присутствовали 668 человек при необходимых 500. В поддержку Путина выступили, в частности, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, актер Михаил Боярский, певица Полина Гагарина, модельер Валентин Юдашкин, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, лидер "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов и другие.

27 декабря Путин лично подал документы в ЦИК. На следующий день Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. Кроме того, комиссия зарегистрировала уполномоченных Путина по финансовым вопросам и разрешила открыть специальный счет в Сбербанке, без которого нельзя начать сбор подписей избирателей для регистрации на выборах.

Уполномоченным Путина по финансовым вопросам стала первый заместитель руководителя центрального исполкома "Единой России" Наталья Орлова. Она же была его уполномоченным по финансовым вопросам во время кампании 2012 года. Уполномоченными группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения Путина, стали Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, который сопровождал Путина при подаче документов в ЦИК, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина.

О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции 14 декабря он уточнил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения. При этом глава государства подчеркнул, что рассчитывает на поддержку со стороны партий, общественных организаций, которые разделяют его взгляды на развитие страны и доверяют ему.