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Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах

Четверг, 04 Января 2018 08:28
Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах Фото из открытых источников

Президент США распустил комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций на выборах 2016 года и поручил расследование министерству внутренней безопасности США. Об этом сообщается в заявлении главы Белого дома.

 

"Несмотря на значительные данные о мошенничестве на выборах, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, необходимую для этого расследования. Я не хочу участвовать в бесконечных судебных битвах за счёт налогоплательщиков. Так что сегодня я подписал исполнительный указ, которым распустил комиссию, а также поручил министерству внутренней безопасности изучить данные вопросы и определить, как действовать дальше", — заявил Трамп.

 

Президент США учредил комиссию в мае после своих заявлений о том, что на выборах в 2016 году были фальсификации, пишет РИА Новости. В соответствии с указом Трампа, комиссия должна была изучить процесс голосования на федеральных выборах и представить президенту оценки и рекомендации по укреплению доверия к процессу голосования, а также выяснить, какие уязвимые места существуют в процессе и техническом обеспечении выборов, "включая регистрацию избирателей и мошенничество при голосовании".

 

В США проведение выборов находится в ведении местных властей. Трамп после выборов, на которых он неожиданно одержал победу, заявил, что его сопернику Хиллари Клинтон приписали миллионы фальшивых голосов.

 

Данных в поддержку этих заявлений Трамп не привел. Власти штатов отвергли предположения о фальсификациях.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Выборы в США

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