Эсеры усомнились, что красный капиталист способен обустроить РФ по скандинавской модели

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Социал-демократы считают, что у Грудинина нет твердых политических убеждений и опыта. Кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин за последние две недели стал частым гостем на федеральных каналах. Интерес к его персоне понятен. Занимавший долгие годы пост директора ЗАО «Совхоза имени Ленина» Грудинин в федеральной политике новичок. Многим журналистам не терпелось познакомиться с красным товарищем лично. Одним из первых это удалось сделать телеведущему Владимиру Соловьеву.

В эфире «Воскресного вечера» новоиспеченный кандидат заявил, что представляет не только парламентских коммунистов, но и все лево-патриотические силы. В интервью он упомянул, что идеальной моделью развития России видит скандинавский социализм. Жители северных европейских стран известны своим толерантным отношением к трудовым мигрантам.

«Я говорю инвесторам, которые строят квартиры: смотрите на национальность. И если вы начнете продавать квартиры не тем людям, я с вами работать не буду. Есть такое понятие - фейс-контроль, когда инвестор, прежде чем купить квартиру, лично общается с каждым», - говорил Грудинин ранее в интервью прессе.

Первый заместитель руководителя фракции социал-демократической партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов отметил, что на предстоящих выборах вопрос об избрании для России определенной модели социализма не стоит. По мнению депутата, главе государства необходимо решать более насущные для страны проблемы.

«Это экономика, вопрос ключевой ставки, тарифного регулирования, реформирование налоговой системы, вопросы социального неравенства. Множество практических конкретных вопросов. Пустые дискуссии о форме социализма – не более чем, схоластические споры, которые к выборам имеют отдаленное отношение. То, что кандидат об этом говорит, свидетельствует о его политической неопытности», - говорит Емельянов.

Фермером социалистического толка собеседник агентства Грудинина не видит и сомневается, что у директора прибыльного совхоза вообще есть твердые политические убеждения, а также необходимый для претендента на столь высокий пост политический опыт.

«Есть политика, а есть политиканство. Вот выдвижение Грудинина (Павел Грудинин - кандидат от КПРФ – прим. ред.) – это чистое политиканство, - считает Емельянов. - Многотысячная партия не может найти ни одного кандидата и выдвигает беспартийного олигарха».

Отвечая на вопрос о перспективах своего выдвижения, Грудинин с непроницаемым лицом заявлял, что идет на выборы побеждать. Не сомневался, что способен набрать 60% голосов. Емельянов не придает этим словам большого значения. Справедливоросс объясняет, что кандидатам в президенты необходимо бросать громкие фразы, чтобы заявить о себе. Исход выборов для политолога очевиден:

«Мы же знаем, кто победит с результатом гораздо большим, чем 60%. Знает это и Грудинин».