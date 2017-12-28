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Непредсказуемые санкции: Позиция ЕС полностью зависит от решений Белого Дома

Четверг, 28 Декабря 2017 13:14
Непредсказуемые санкции: Позиция ЕС полностью зависит от решений Белого Дома Фото из открытых источников

Антироссийские санкции, за продление которых вновь и вновь выступает Евросоюз, являются наглядной демонстрацией намерений Запада относительно Российской Федерации. От нашей страны ожидают покорности и встраивания в западный политический уклад — говорит Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований.

 

Постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов считает, что в наступающем году может состояться отмена санкций. "Такая вероятность, безусловно, есть. Тут можно провести параллели с ядерной физикой, то есть в политике тоже может накапливаться критическая масса, которая позволит ЕС выйти из тупиковой ситуации с санкциями", — говорит дипломат.

 

"Очевидно, что позиция Европы относительно санкций против России полностью зависит от позиции Вашингтона, то есть когда мы говорим о европейских санкциях, следует понимать, кто на самом деле стоит за ними. Трамп играет жестко и не по правилам, поэтому если Америке будет выгодно, например, в четыре раза ужесточить санкции против РФ, то она заставит и Европу сделать это", — приводит слова Брутера федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

Эксперт отмечает, что в ЕС нет четко выраженного сопротивления линия США, поэтому американцы чувствуют себя вправе распоряжаться европейской политикой.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости санкции

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