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Антироссийские санкции, за продление которых вновь и вновь выступает Евросоюз, являются наглядной демонстрацией намерений Запада относительно Российской Федерации. От нашей страны ожидают покорности и встраивания в западный политический уклад — говорит Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований.

Постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов считает, что в наступающем году может состояться отмена санкций. "Такая вероятность, безусловно, есть. Тут можно провести параллели с ядерной физикой, то есть в политике тоже может накапливаться критическая масса, которая позволит ЕС выйти из тупиковой ситуации с санкциями", — говорит дипломат.

"Очевидно, что позиция Европы относительно санкций против России полностью зависит от позиции Вашингтона, то есть когда мы говорим о европейских санкциях, следует понимать, кто на самом деле стоит за ними. Трамп играет жестко и не по правилам, поэтому если Америке будет выгодно, например, в четыре раза ужесточить санкции против РФ, то она заставит и Европу сделать это", — приводит слова Брутера федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Эксперт отмечает, что в ЕС нет четко выраженного сопротивления линия США, поэтому американцы чувствуют себя вправе распоряжаться европейской политикой.