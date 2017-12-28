Тиллерсон: У США нет иллюзий относительно российского "режима"

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Отношения между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией не просто так складываются плохо — говорит государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, отмечая, что ключевые причины деградации межгосударственного диалога — это вмешательства, которые российский режим осуществляет в суверенитет и электоральный процесс западных держав.

"У нас довольно плохие отношения с Россией, что, в общем-то, не удивительно, если учесть, что за последнюю декаду РФ вторглась в Грузию и Украину, а также подорвала демократические основы западных стран, в частности, вмешалась в американские выборы", — цитирует Тиллерсона издание The New York Times.

Рекс Тиллерсон особенно подчеркнул тот факт, что у американского руководства нет никаких иллюзий относительно российского режима. "Мы знаем, с кем нам приходится иметь дело", — сказал он.

Для того, чтобы нормализовать диалог с США, России необходимо начать с реализации минских договоренностей, то есть сконцентрироваться на мирном разрешении украинского кризиса — добавил американский госсекретарь.

"Мы понимаем, что несмотря на все акты агрессии со стороны России, нам все равно предстоит так или иначе сотрудничать с ней, поэтому диалог с Москвой очень важен", — резюмировал Тиллерсон.