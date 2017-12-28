Аксенов рассказал о новых отставках в крымских органах власти

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В органах власти Республики Крым муниципального и республиканского значений возможны новые отставки — заявил крымский глава Сергей Аксенов в ходе мероприятия для прессы, которое состоялось сегодня.

"В течение трех лет было уволено тридцать девять руководителей республиканского уровня и одиннадцать муниципальных руководителей. Мы планируем и впредь придерживаться подобной политики, то есть, если какие-то руководители не справляются со своими обязанностями, то они будут уволены", — сказал Аксенов на сегодняшней пресс-конференции.

По словам главы Крыма, у руководства республики есть вопросы к главам Министерства строительства и архитектуры Крыма. В министерстве, как отметил Аксенов, допустили серьезный рост задолженности по зарплате на "Крымжелезобетоне" — рабочие предприятия не получали заработную плату на протяжении пяти месяцев.

"По итогам оценки действий Минстроя было принято решение уволить первого заместителя главы ведомства, Владимира Локтионова", — сообщил представителям средств массовой информации глава Крыма.

Аксенов добавил, что другие руководители Минстроя тоже являются объектами всестороннего анализа.