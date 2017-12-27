Среда 27 декабря 2017 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Владимир Путин прибыл в ЦИК подать документы

Владимир Путин прибыл в ЦИК подать документы

Среда, 27 Декабря 2017 13:32
Владимир Путин прибыл в ЦИК подать документы Фото из открытых источников

Действующий президент Российской Федерации прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года.

 

Ранее стало известно, что 26 декабря, во вторник, собрание избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента. Для поддержки этого решения было необходимо минимум 500 человек, а в зале находилось 668.

 

Среди прочих Владимира Путина поддержали худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, а также лидер "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова и другие.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости выборы президента

Главное за сутки
РФ вывела на расчетную орбиту первый спутник связи Анголы РФ вывела на расчетную орбиту первый спутник связи Анголы Ракета-носитель "Зенит-3Ф" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1, сообщил представитель Роскосмоса. Успешное отделение спутника от разгонного блока произошло в 6:54 по московскому…
Минобороны назвало число побывавших в Сирии солдат и подсчитало убитых боевиков Минобороны назвало число побывавших в Сирии солдат и подсчитало убитых боевиков Российской армии в Сирии удалось уничтожить около 60 тысяч боевиков «Исламского государства*». Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, всего численность рядов ИГ доходила…
Захарова: Заявление Госдепартамента о Навальном - вмешательство в дела РФ Захарова: Заявление Госдепартамента о Навальном - вмешательство в дела РФ Мария Захарова назвала "вмешательством в выборы в России" заявления Госдепартамента в связи с отказом ЦИК РФ от регистрации на участие в президентских выборах 2018 года блогера Алексея Навального. Об этом…

Читайте также
США ведут подготовку к агрессии против России – реальные доказательства США ведут подготовку к агрессии против России – реальные доказательства Новая стратегия США в области национальной безопасности, представленная на днях президентом страны - это, конечно, имперское хамство на государственном уровне. Однако, говоря об этом, большее внимание стоит уделить другому. А…
Конец "эпохи Гааги" - начало эпохи России Конец "эпохи Гааги" - начало эпохи России 21 декабря с большой помпой - в парламенте Нидерландов, с участием генсека ООН Антониу Гутерреша и голландского монарха Виллема-Александра прошла церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии. Закончило свою грязную…
Заявление экс-главы разведки США: "Путин - менеджер Трампа!" Заявление экс-главы разведки США: "Путин - менеджер Трампа!" Новая стратегия национальной безопасности США, в адрес которой с российской стороны второй день звучит поток острой критики, кое-кому в Америке кажется недостаточно антироссийской! Вернее, если уж строго придерживаться истины, "недостаточно…
В НАТО признали: с Россией на море им не тягаться В НАТО признали: с Россией на море им не тягаться Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг резкой критике военно-морские силы Альянса. Генсек договорился до того, что "НАТО разучилось воевать на море!" Впрочем, это лишь половина правды. По большому счету, Североатлантистам,…
Фото
Водопад глициний в Японии: Вы обязаны это увидеть! Водопад глициний в Японии: Вы обязаны это увидеть!

Это – крупнейшая глициния в Японии. Ей 150 лет. Ее сравнивают с деревом Эйва из фильма «Аватар» – Вс...

Видео

 

Самые опасные моменты на Нюрбургринге 

Опрос

Сколько вы готовы потратить на празднование Нового года?

 

Анекдот дня

Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.