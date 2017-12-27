Владимир Путин прибыл в ЦИК подать документы

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Действующий президент Российской Федерации прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года.

Ранее стало известно, что 26 декабря, во вторник, собрание избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента. Для поддержки этого решения было необходимо минимум 500 человек, а в зале находилось 668.

Среди прочих Владимира Путина поддержали худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, а также лидер "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова и другие.