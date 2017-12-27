Крымские власти рассчитывают на приезд парламентских делегаций из стран-членов ООН

Власти Крымского полуострова обратились к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с инициативой о посещении Крыма парламентскими делегациями из стран-членов ООН. По словам Владимира Константинова, председателя Государственного совета республики, крымские власти рассчитывают, что делегации ООН посетят регион в наступающем году.
Константинов сделал соответствующее заявление сегодня, в ходе сессии парламента Республики Крым.
В понедельник, напомним, на заседании Госсовета Крыма было принято обращение, направленное странам ООН, которые поддержали украинскую резолюцию о якобы имеющих место в Крыму нарушениях прав человека. Генассамблея ООН приняла указанную резолюцию девятнадцатого декабря — документ, при этом, был одобрен большинством голосов.
"После принятого нами обращения, мы рассчитываем на то, что в следующем году Крым станет местом такого себе паломничества, к которому устремятся делегации из ООН. Мы, по крайней мере, надеемся на это", — сказал Константинов.
Эксперты говорят, что пока Крым не посетят уполномоченные делегации из ООН, резолюция Генассамблеи, согласно которой на полуострове якобы нарушаются права человека, лишена всякого смысла.
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