Путин: Правительству необходимо сохранить стиль работы, позволяющий эффективно решать проблемы

Владимир Путин обратился к правительству с призывом сохранить стиль работы, позволяющий эффективно решать стоящие перед Россией проблемы.
"У нас много задач, которые предстоит еще решить, но уверен, что если такой стиль работы, который сложился за последние годы, будет сохранен, то у нас есть все основания полагать, что задачи, стоящие перед страной, будут решаться", - сказал Путин.
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