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Элла Памфилова сообщила, что на данный момент у Центризбиркома нет понимания, смогут ли граждане России проживающие на территории Украины проголосовать на выборах президента РФ.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии РФ сообщила во вторник, 26 декабря.

Напомним, россияне будут голосовать за нового президента страны 18 марта 2018 года.