Наблюдатели из Украины не получат приглашение на выборы президента России

Как стало известно СМИ, Центризбирком Российской Федерации не намерен приглашать наблюдателей из Украины на выборы президента России.
Информацию об этом сообщила Элла Памфилова во вторник, 26 декабря.
"Было бы лукавство и бессмысленно сейчас направлять приглашение на выборы на Украину. Это нереально с вете ситуации, которую мы наблюдаем на сегодняшний день", - сказала она.
Напомним выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года.
Элла Памфилова - председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Эту должность она занимает с 28 марта 2016 года.
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