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Закон, запрещающий контактную притравку охотничьих животных, отклонен

Вторник, 26 Декабря 2017 13:33
Закон, запрещающий контактную притравку охотничьих животных, отклонен Фото из открытых источников

Во вторник, 26 декабря, на заседании Совета Федерации был отклонен закон о запрете деятельности контактных притравочных станций, где собак натравливают на диких животных, и контактную притравку как таковую. 

 

Принято решение о создании согласительной комиссии.

 

Закон устанавливает требования к подготовке и обучению собак охотничьих пород и ловчих птиц, не допускающих жестокого обращения с животными, в том числе причинения им физического вреда.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости животные

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