Закон, запрещающий контактную притравку охотничьих животных, отклонен

Во вторник, 26 декабря, на заседании Совета Федерации был отклонен закон о запрете деятельности контактных притравочных станций, где собак натравливают на диких животных, и контактную притравку как таковую.
Принято решение о создании согласительной комиссии.
Закон устанавливает требования к подготовке и обучению собак охотничьих пород и ловчих птиц, не допускающих жестокого обращения с животными, в том числе причинения им физического вреда.
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