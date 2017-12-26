Росгвардия готова к акциям, которые вероятны перед выборами президента в марте 2018

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В Росгвардии сообщили, что полностью готовы к тому, что в период предвыборной кампании в России будут проводиться общественные акции.

Об этом сообщил первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергей Меликов.

"Будет усилена охрана общественного порядка на избирательных участках и в местах проведения массовых мероприятий не только в день выборов президента России. Мы предполагаем, что в ходе предвыборной кампании будут проходить различные общественные акции", - сообщил Меликов.