Что будет, если Навальный не пойдет на выборы, рассказал Песков

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Дмитрий Песков рассказал журналистам, изменится ли что-то для политической ситуации, если Алексей Навальный не будет принимать участие в выбора президента РФ в марте 2018.

Как сообщил пресс-секретарь президента, участие или неучастие блогера Навального в выборах, никоим образом не отразится на их легитимности.

Свое сообщение Песков сделал комментируя решение Центризбиркома не регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ из-за судимости.

"Безусловно, неучастие в выборах одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов", - заявил представитель Кремля.