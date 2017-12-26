Что будет, если Навальный не пойдет на выборы, рассказал Песков

Дмитрий Песков рассказал журналистам, изменится ли что-то для политической ситуации, если Алексей Навальный не будет принимать участие в выбора президента РФ в марте 2018.
Как сообщил пресс-секретарь президента, участие или неучастие блогера Навального в выборах, никоим образом не отразится на их легитимности.
Свое сообщение Песков сделал комментируя решение Центризбиркома не регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ из-за судимости.
"Безусловно, неучастие в выборах одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов", - заявил представитель Кремля.
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