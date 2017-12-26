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Москва разочарована решением Вашингтона поставлять снайперские винтовки Киеву

Вторник, 26 Декабря 2017 10:10
Москва разочарована решением Вашингтона поставлять снайперские винтовки Киеву Фото из открытых источников

Лицензия на поставки в Украину крупнокалиберных снайперских винтовок, выданная властями Соединенных Штатов Америки одной из американских оружейных компаний — это фактор, который еще в большей степени погрузит в хаос и без того неспокойную Незалежную.

 

Так считают в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, где прокомментировали ситуацию с поставками американского оружия на Украину.

 

Ранее в СМИ появилось заявление спикера МИД России Марии Захаровой — Вашингтон, по ее словам, выдал лицензию на поставку в Украину снайперских винтовок Barrett M107A1 одному из американских производителей оружия.

 

"Информация о поставках американского летального оружия на Украину — это, безусловно, очень тревожная новость, которая не сулит многострадальной Украине ничего хорошего", — говорит Григорий Карасин, заместитель начальника российского внешнеполитического ведомства.

 

Решение США, как отмечают эксперты, является попыткой Вашингтона "поднять цену" войны на Донбассе для России. "Появление американских крупнокалиберных снайперских винтовок на Донбассе может стать лишь первым этапом этого очень безрассудного плана Вашингтона. Логика которого ведет исключительно к войне, а не к миру", — добавил Карасин.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости летальное оружие

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